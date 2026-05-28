Переговоры Путина и Токаева: главные заявления

Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 мая провели переговоры в Астане и приняли совместное заявление о семи основах дружбы народов двух стран. «Рамблер» собрал главные заявления лидеров на переговорах.

«Братские страны без спорных вопросов»

Переговоры в Астане подтвердили стратегический и доверительный характер отношений двух государств. Путин отметил, что Россия искренне радуется экономическим успехам Казахстана и поздравляет партнеров с очевидными достижениями, сообщает ТАСС. Токаев подчеркнул, что между Москвой и Астаной нет разногласий, передает агентство.

«Между нашими странами не существует так называемых спорных вопросов. Присутствует позитивная динамика. Мы неустанно развиваем сотрудничество, наполняя его новыми идеями и проектами», - сказал Токаев.

Он добавил, что Казахстан и Россия - братские и дружественные страны, имеющие богатое историческое прошлое, общие культурные традиции и менталитет.

«Нам нужен мир, чтобы дальше развиваться, успешно развиваться», - резюмировал казахстанский лидер.

Экономика и инвестиции: курс на $30 миллиардов

Россия остается одним из ключевых торгово-экономических партнеров Казахстана, подчеркнул Путин. Российский лидер сообщил, что по итогам 2025 года взаимный товарооборот стран превысил 28 миллиардов долларов, а в первом квартале текущего года продемонстрировал рост еще более чем на девять процентов. Президент Казахстана выразил уверенность, что скоро этот показатель «пересечет знаковую цифру в 30 миллиардов долларов».

Кроме того, Токаев назвал Россию лидером по прямым инвестициям в казахстанскую экономику, сообщает ТАСС. Сейчас объем этих инвестиций составляет 29,4 миллиарда долларов. Путин рассказал, что Москва и Астана совместно реализуют семь крупных инвестиционных проектов в таких принципиально важных сферах, как машиностроение, энергетика, инфраструктура, и намечают новые перспективные направления.

Строительство АЭС «Балхаш»

Одним из ключевых стратегических шагов на переговорах стало подписание соглашений в сфере энергетики. Токаев выразил особую благодарность Путину за личную поддержку строительства первой казахстанской атомной электростанции «Балхаш», передает ТАСС.

«О стратегическом значении соглашения о строительстве атомной станции, мне кажется, распространяться не следует, потому что это всем понятно», - заявил президент Казахстана.

Глобальное лидерство и недоброжелатели

На переговорах в узком составе зашла речь и о месте России в глобальной экономике, передает ТАСС. Путин напомнил, что РФ сохраняет четвертое место в мире по паритету покупательной способности (после Китая, США и Индии). Токаев добавил, что по этому показателю Россия занимает первое место в Европе. Он выразил уверенность, что будущее России будет «ярким» под руководством Путина.

«Россия показывает феноменальные результаты и имеет такие богатейшие природные ресурсы и такой качественный человеческий капитал. Я полагаю, будущее России будет ярким и многообещающим, тем более под вашим сильным и мудрым руководством», - обратился Токаев к Путину.

Путин связал экономические успехи с внутренним балансом, который сохраняется, несмотря на внешнее давление и «попытки с этим бороться со стороны некоторых недоброжелателей».

«Но у них у самих не все в порядке», - подчеркнул президент России.

Образование и запуск центра «Сириус» в Казахстане

Особое внимание президенты уделили гуманитарному сотрудничеству и контактам между гражданами. Сегодня в российских вузах обучается около 60 тысяч казахстанских студентов, а в самой республике работают восемь филиалов университетов из РФ, указал Путин.

Новым шагом в этой сфере станет масштабирование опыта российского образовательного центра «Сириус» для поиска и поддержки талантливых детей. Токаев подтвердил, что лично поддерживает это направление, и в Астане и Алма-Ате уже приступают к строительству объектов. В дальнейшем географию проекта планируют расширить и на другие города Казахстана.

Безопасность и международные площадки

Путин высоко оценил уровень взаимодействия Москвы и Астаны на ключевых международных площадках, назвав общую работу в Евразийском экономическом сообществе, Организации Договора о коллективной безопасности, СНГ, ООН и других организациях образцом конструктивного диалога.

Отдельно российский лидер затронул тему оборонного взаимодействия: «Продолжается военное сотрудничество. И это является серьезным фактором укрепления стабильности и безопасности в регионе».

Память о Великой Отечественной войне

На переговорах в расширенном составе стороны затронули тему сохранения исторической памяти, передает ТАСС. Президент России поблагодарил Токаева за визит в Москву на торжественные мероприятия, посвященные 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Путин подчеркнул, что обе страны свято чтят подвиг фронтовиков и самоотверженность тружеников тыла, которые внесли решающий вклад в спасение мира от нацизма.