В Госдуме высмеяли ядерную "защиту" Норвегии

Инициатива президента Франции Эммануэля Макрона распространить «ядерный зонтик» своей страны на Норвегию вызвала скептическую реакцию в российском парламенте. В комитете Госдумы по обороне отметили, что предлагаемые гарантии безопасности не имеют реального веса и являются лишь попыткой французского лидера компенсировать личные неудачи.

«"Ядерный зонтик" Франции, которым намерены укрыться в Норвегии, является дырявым и не внушает страха. Почему президент Франции предлагает всем свой зонтик, это понятно. Ему же надо как-то компенсировать унижения, через которые он периодически проходит», — отметил представитель комитета в интервью порталу News.ru.

По мнению парламентария, французскому лидеру следовало бы сосредоточиться на внутренних проблемах страны, а не на геополитических амбициях.

«Макрону все-таки лавры Наполеона не дают покоя. Хотя ему бы не Норвегией или Россией заниматься, а решить реальные проблемы внутри своей страны. Хотя бы избавиться от мусора и крыс, заполонивших Париж. И чтобы Лувр прекратили разворовывать», — подчеркнул депутат.

Говоря о позиции Осло, собеседник издания выразил сожаление из-за изменения внешнеполитического курса Норвегии и высказал надежду, что со временем в Норвегии поймут, что ступили на неправильный путь.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в интервью агентству NTB подтвердил, что в ходе визита во Францию страна присоединится к ядерной инициативе Парижа. По его словам, Норвегия теперь будет прикрыта ядерным зонтиком Франции, но без размещения ЯО непосредственно в стране.