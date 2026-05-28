Песков: Заявления России об ударах по Киеву не все воспринимают всерьез

Не все воспринимают всерьез предупреждения Москвы о возможных ударах по центрам принятия решений в Киеве. Об этом в четверг, 28 мая, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

© Вечерняя Москва

— Не все воспринимают всерьез, нет, — отметил он, отвечая на вопрос журналистов.

По словам Пескова, Россия заранее уведомила иностранные посольства о необходимости покинуть украинскую столицу. При этом некоторые страны не придали этим заявлениям значения.

В частности, глава МИД Эстонии Маргус Цахкна сообщил, что эстонские дипломаты продолжат работу в Киеве, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что Россия переходит к новому этапу давления в рамках специальной военной операции на Украине, намереваясь наносить «системные удары» по объектам в Киеве. Об этом сообщает Advance, ссылаясь на телефонный разговор между главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марком Рубио.

Лавров уведомил Рубио о начале «системных и последовательных ударов» по объектам в Киеве, которые используются Вооруженными силами Украины, а также по центрам принятия решений.