Дмитриев обвинил Каллас в подталкивании мира к третьей мировой войне
Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас подталкивает мир к третьей мировой войне и представляет наибольшую опасность для западной цивилизации. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Так Дмитриев прокомментировал то, что глава евродипслужбы выступила против дискуссии между странами сообщества о выборе представителя ЕС для ведения переговоров с РФ по урегулированию украинского конфликта.