Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас подталкивает мир к третьей мировой войне и представляет наибольшую опасность для западной цивилизации. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Безответственная разжигательница войны с низким IQ Кая [Каллас] подталкивает мир к третьей мировой войне. Назначенные [экс-президентом США Джо] Байденом бюрократические разжигатели войны в ЕС представляют наибольшую опасность для мира и западной цивилизации", - написал он в X.

Так Дмитриев прокомментировал то, что глава евродипслужбы выступила против дискуссии между странами сообщества о выборе представителя ЕС для ведения переговоров с РФ по урегулированию украинского конфликта.