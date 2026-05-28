В Совфеде ответили на требования Каллас

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал недавние призывы главы европейской дипломатии Кайи Каллас к ограничению российских вооруженных сил. По словам сенатора, подобные заявления свидетельствуют об искаженном восприятии реальности европейскими политиками.

«Никто в ЕС не имеет права что-то требовать от России, тем более Каллас. Пусть не мечтает. Если она думает, что мы с надеждой ждем переговоров, то она заблуждается. Это в ЕС должны ждать диалога, а не сердить нас», — отметил Владимир Джабаров в беседе с News.ru.

Сенатор подчеркнул, что подобная риторика может обернуться для главы евродипломатии серьезными последствиями.

«С такими заявлениями Каллас доиграется и с позором вылетит со своего кресла представителя Евросоюза. Позорище какое-то», — добавил парламентарий.

Оценивая требования еврочиновницы, он подчеркнул, что они лишены здравого смысла.

"Это просто безобразие. Абсурд. Абсолютно безответственный человек с искаженным восприятием мира", — заключил Джабаров.

Ранее Кая Каллас выступила с рядом требований к Москве, предложив ввести ограничения для российской армии в случае возобновления переговоров по Украине, а также потребовала вывода российских войск из Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. В ответ на эти слова официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что это ей напомнило строчку из песни «тихо сам с собою я веду беседу».