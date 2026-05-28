Шойгу: На Украине действует 40 секретных американских биолабораторий

Российская Газета

Вдоль границ суверенных государств продолжается деятельность сети закрытых американских биолабораторий. Об этом заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на Первом международном форуме по безопасности с участием 145 делегаций из 120 стран.

По его словам, сами американские СМИ сообщают о проведенном разведсообществом расследовании по фактам многолетнего финансирования на деньги налогоплательщиков "потенциально рискованных" экспериментов с вирусами в 120 биолабораториях, расположенных за пределами США.

"Выявлено, что в 30 странах проводились намеренно утаиваемые клинические испытания с патогенами, "вызывающими серьезные вопросы с точки зрения угрозы здоровью и благополучию граждан всего мира", - рассказал участникам форума Шойгу.

При этом, по его словам, сами американцы признали, что надзор за лабораториями со стороны американских властей был недостаточным, поскольку их работа идет через непрозрачную сеть грантополучателей и субподрядчиков. Как отметил секретарь СБ РФ, единственное прямо названное в этой публикации государство - Украина, где имеется более 40 такого рода объектов.

"Появление подобной информации в СМИ подтверждает опасные военно-биологические изыскания США за пределами национальной территории со всеми вытекающими последствиями для международной безопасности", - констатировал Шойгу.