Вдоль границ суверенных государств продолжается деятельность сети закрытых американских биолабораторий. Об этом заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на Первом международном форуме по безопасности с участием 145 делегаций из 120 стран.

© Российская Газета

По его словам, сами американские СМИ сообщают о проведенном разведсообществом расследовании по фактам многолетнего финансирования на деньги налогоплательщиков "потенциально рискованных" экспериментов с вирусами в 120 биолабораториях, расположенных за пределами США.

"Выявлено, что в 30 странах проводились намеренно утаиваемые клинические испытания с патогенами, "вызывающими серьезные вопросы с точки зрения угрозы здоровью и благополучию граждан всего мира", - рассказал участникам форума Шойгу.

При этом, по его словам, сами американцы признали, что надзор за лабораториями со стороны американских властей был недостаточным, поскольку их работа идет через непрозрачную сеть грантополучателей и субподрядчиков. Как отметил секретарь СБ РФ, единственное прямо названное в этой публикации государство - Украина, где имеется более 40 такого рода объектов.