Сальдо раскрыл, зачем Украина убивает детей и молодежь

Сальдо: Украина убивает детей и молодежь, чтобы спровоцировать Россию
Киевский режим цинично убивает детей и молодежь, чтобы спровоцировать Россию, а после запускает свою "лживую информационную машину".
Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя удар ВСУ по детской площадке в Херсоне.
"Уровень цинизма запредельный. Сначала они убивают детей и молодежь, чтобы спровоцировать Россию. Потом бьют по жителям Херсона, по нашим людям на оккупированной территории, чтобы переключить внимание и снова запустить свою лживую информационную машину", - написал он в своем Telegram-канале.