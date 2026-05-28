ЦИК допустил проведение выборов в Госдуму в три дня

Центральная избирательная комиссия может принять решение о проведении Единого дня голосования в сентябре 2026 года в течение трех дней. Такую вероятность допустила в четверг, 28 мая, председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Как пояснила глава Центризбиркома, соответствующее решение может быть принято, исходя из запроса избирателей. Предварительно планируется, что 20 сентября состоятся выборы в Государственную думу — вероятно, они будут трехдневными, поскольку "так удобнее" (цитаты по ТАСС).

Ранее глава государства Владимир Путин отмечал, что сентябрьские парламентские выборы будут проходить в непростых условиях: враги России будут использовать любую возможность для дестабилизации ситуации в нашей стране. Однако, заверил президент, все подобные попытки будут пресечены.

При этом член российского Центризбиркома Игорь Борисов заявил, что ЦИК не планирует вводить ограничения на открытые избирательные процедуры и наблюдение за выборами, включая международное, несмотря на ожидаемые попытки внешнего вмешательства в предстоящую кампанию.