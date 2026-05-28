Захарова высмеяла слова Каллас о намерении требовать от РФ военных ограничений

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг, 28 мая, прокомментировала заявление главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о возможных требованиях к Москве в случае начала переговоров по Украине.

© Вечерняя Москва

В сообщении она с иронией отреагировала на слова Каллас о военных ограничениях, которые, по мнению главы европейской дипломатии, могут обсуждаться в рамках переговорного процесса.

— Напомнило строчку «тихо сам с собою я веду беседу», — написала дипломат в своем Telegram-канале в ответ на заявление Каллас о намерении ЕС требовать от России военных ограничений.

Ранее Мария Захарова заявила, что Каллас напрасно рассчитывает на роль посредника в возможных будущих российско-европейских переговорах.

Бывший пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель осудила главу дипломатии Европейского союза Каю Каллас за ее слова о России и призвала начать с Москвой диалог. 30 апреля европейский политик сказала, что ЕС «не должен унижаться», умоляя РФ о переговорах.