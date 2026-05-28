В России высказались о связях с Казахстаном на фоне встречи Путина и Токаева

Россию и Казахстан связывают плотнейшие узы дружбы и сотрудничества, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. О партнерстве двух стран на фоне встречи президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева депутат высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Казахстан — это один из наших стратегических партнеров в Центральной Азии. Это наш партнер в ключевых международных организациях, таких как ШОС, БРИКС», — отметил Чепа.

Депутат добавил, что партнерство России и Казахстана велико, поэтому есть целый комплекс вопросов, которые могут обсуждать президенты.

«Выделить что-то самое главное сложно», — заключил Чепа.

Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом 27 мая. Церемонию встречи президента России и Токаева в Астане открыли пролетом истребителей. На опубликованных в сети кадрах видно, как небо над Казахстаном окрасилось в российский триколор.