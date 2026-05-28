Нарышкин заявил, что мир еще долго не будет безопасным

Нарышкин: мир долго не будет безопасным
Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что мир долго не будет безопасным.
Об этом он сказал на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в рамках I Международного форума по безопасности под эгидой Совбеза России.
«Мы живём в эпоху перемен, а это значит, что покой нам только снится. Но нестабильность содержит в себе не только риски и вызовы, но и возможности», — сказал Нарышкин.
Ранее президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам Международного форума по безопасности назвал серьёзной опасностью риски распространения ядерного оружия.