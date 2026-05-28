Путин и Токаев посадили дуб в знак крепкой дружбы РФ и Казахстана

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев, завершая мероприятия государственного визита российского лидера, вместе посадили дерево на Аллее вечной дружбы двух стран.

Президенты вместе засыпали землей корни дуба, который символизирует дружбу народов России и Казахстана, и полили саженец водой.

"Благое дело сделали", - сказал Токаев во время церемонии.

Символично, что в качестве такого дерева был выбран дуб - дерево крепкое и раскидистое, столетиями не засыхающее и дающее тень в жаркие дни, а в дождливые - укрытие.

Аллея вечной дружбы расположена в центре столицы, примыкая к эспланаде, образуемой проспектами Достык и руководителя советского Казахстана Динмухамеда Кунаева - именно на этой оси находятся президентская резиденция "Акорда" и знаменитый монумент "Байтерек". Зеленый массив расположен близ крупнейшего в Центральной Азии оперного театра, а инициатором создания аллеи выступил Путин - в свой прошлый государственный визит в 2024 году.