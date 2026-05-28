Путин похвалил Токаева за продвижение русского языка

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за бережное отношение к русскому языку и продвижение его как средства межнационального общения. Статья российского лидера "Россия — Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращённый в будущее" опубликована в "Казахстанской правде" в день начала государственного визита в Астану.

"Мы, конечно же, признательны руководству Республики Казахстан, лично Касым-Жомарту Кемелевичу за бережное отношение к русскому языку и за важную инициативу учреждения Международной организации по русскому языку", — написал Путин.

Он добавил, что Россия поддерживает строительство в Казахстане новых русскоязычных школ. Ещё три таких учебных заведения должны открыться в Кызылорде, Таразе и Туркестане. Также в ближайшее время в Астане заработает филиал МГИМО — вуза, выпускником которого является сам Токаев.

Путин также отметил, что сегодня в российских вузах обучается около 60 тысяч казахстанских студентов.