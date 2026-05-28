Шойгу: однополярный мир рушится на глазах

Архитектура однополярного мира рушится, а страны мирового большинства укрепляют свои позиции. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Встреча проходит в рамках I Международного форума по безопасности под эгидой Совбеза РФ.

"Экономическое устройство современного мира также претерпевает значительные изменения. Однополярная конструкция рушится на глазах. Укрепление позиций государств Мирового большинства стало объективным и закономерным процессом", - подчеркнул он.