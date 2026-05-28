Путин поприветствовал участников первого Форума по безопасности

Президент Российской Федерации Владимир Путин поприветствовал участников первого Международного форума по безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

В видеообращении, которое продемонстрировали на пленарной сессии форума, глава государства отметил, что такие масштабные представительные встречи, прямой профессиональный диалог пользуются особым спросом сегодня, когда мир сталкивается с серьезными вызовами.

Путин подчеркнул, что серьезную опасность для всех государств в настоящее время представляют международный терроризм, риски неконтролируемого распространения ядерного оружия, экстремизм, наркобизнес и киберпреступность.

До этого секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что ядерное оружие может появиться в Австралии из-за ее участия в военном партнерстве AUKUS (Австралия, Британия, США). Он напомнил, что уже сейчас Япония и Южная Корея готовятся разместить на своей территории ядерное оружие США «со всеми вытекающими для региональной безопасности последствиями». Вслед за ними, считает чиновник, на такой шаг может решиться и Австралия.

Международный форум по безопасности проходит в Москве 26-29 мая.

Ранее в МИД заявили, что Россию как ядерную державу невозможно победить.