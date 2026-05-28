Путин прибыл на переговоры во Дворец независимости в Астане

Президент России Владимир Путин прибыл во Дворец независимости в Астане, где пройдут российско-казахстанские переговоры.

В столичном Дворце независимости его торжественно встретил президент республики Касым-Жомарт Токаев. В зале официальных мероприятий выстроилась рота почетного караула и прозвучали государственные гимны двух стран.

В ходе визита главы государств планируют обсудить развитие политического, торгово-экономического и военно-технического взаимодействия. Кроме того, на повестке дня стоят актуальные международные вопросы и перспективы совместной работы в рамках многосторонних организаций.

Президент России также примет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета. Делегации обеих стран уже находятся во дворце и готовятся к началу полноформатных переговоров на высшем уровне.

Президент Владимир Путин 27 мая прибыл в Астану с государственным визитом.

Накануне поездки российский лидер опубликовал статью об активном развитии двустороннего сотрудничества в энергетической сфере.

Перед приездом Владимира Путина центральные улицы казахстанской столицы украсили флагами двух стран.