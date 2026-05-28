Россия уведомила персонал иностранных посольств о необходимости эвакуировать своих дипломатов и прочий персонал из Киева. Об этом заявил в четверг, 28 мая, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как отметил официальный представитель Кремля, Москва сделала предупреждение, а прислушиваться к нему или нет — ответственность адресатов. Песков подчеркнул, что "наша информация была доведена до сведения всех, а дальше все сами принимают решение".

При этом пресс-секретарь президента России подтвердил, что предостережение российских властей "не все воспринимают всерьез" (цитаты по ТАСС).

Ранее зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев саркастично высказался об отказе Евросоюза эвакуировать своих дипломатов из Киева, невзирая на предостережения Москвы. Политик отметил, что таким способом Брюссель решил сократить свой дипкорпус.

Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема также прокомментировал отказ стран ЕС обезопасить своих дипломатов, работающих в Киеве. По словам политика, интеграционный блок "продолжает использовать дипломатов в качестве живого щита, несмотря на то, что США отдали приказ об эвакуации своего персонала".