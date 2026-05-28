Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Азербайджана Ильхама Алиева с Днем независимости республики. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович, примите самые теплые поздравления по случаю национального праздника - Дня независимости Азербайджанской Республики. Азербайджан добился впечатляющих успехов в экономической и социальной сферах и снискал заслуженный авторитет на мировой арене", - отметил президент.

Путин отметил, что Москва придает большое значение дружественным, союзническим отношениям с Баку.

"Уверен, что совместными усилиями мы сможем обеспечить дальнейшее развитие плодотворного двустороннего сотрудничества на различных направлениях, а также партнерского взаимодействия в региональных и международных делах", - подчеркнул российский лидер.

По его словам, это отвечает коренным интересам российского и азербайджанского народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности на Южном Кавказе и Каспии.