В МИД РФ рассказали, чем грозит НАТО попытка заблокировать Калининград

Любые попытки заблокировать или захватить Калининград приведут к тяжелейшим последствиям для НАТО.

© Российская Газета

Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Я оцениваю их как нулевые", - ответил дипломат на вопрос о том, есть ли у альянса возможность заблокировать Калининград (цитата по ТАСС).

Грушко отметил, что он исходит из того, что в НАТО понимают, что любые попытки заблокировать Калининград "приведут к самым тяжелейшим последствиям для тех, кто эти планы вынашивает".

Напомним, 18 мая глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung, что НАТО следует "показать", будто силы альянса способны "прорваться" в Калининград. Будрис также утверждал, что для этого "есть необходимые средства".

Спустя неделю он объяснил свою воинственность. Так, по словам Будриса, страны Балтии должны "опровергнуть мифы" о своей неспособности защитить себя. Калининград же, указал министр, "манит" своими возможностями.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова Будриса о Калининградской области "суицидальной паранойей". А зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сравнил литовского министра с Моськой из басни Крылова. В Кремле, в свою очередь, заметили, что заявление главы МИД Литвы находится "на грани безумия".

Представители самой Калининградской области отметили, что к подобным выпадам из Прибалтики уже привыкли.