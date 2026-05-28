Шойгу обвинил Украину в нежелании мира

Украина не хочет мира потому, что ей придется отвечать за последствия своей антироссийской авантюры, в том числе за демографический кризис в республике. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на неформальной встрече секретарей советов безопасности в формате СНГ в рамках I Международного форума по безопасности, передает РИА Новости.

По его словам, российско-американская мирная инициатива по Украине тормозит в первую очередь из-за полного отсутствия у Киева политической воли к миру и постоянного стремления к эскалации. Шойгу подчеркнул, что как только конфликт завершится, Украине придется разбираться с последствиями «антироссийской авантюры».

Политик обратил внимание на то, что в 1991 году на Украине проживало 52 миллиона человек, сегодня — от 20 до 25-27 миллионов, причем большинство из них — пенсионеры. Шойгу назвал такую ситуацию демографическим кризисом.

Также секретарь Совбеза отметил, что бюджет Украины сейчас зависит только от помощи западных стран, по окончании конфликта в страну перестанут поступать средства. В 2025 году дефицит торгового баланса страны составил почти $45 млрд, а в первой четверти 2026 года — больше $13 млрд.

Госдолг государства при этом перевалил за 100% ВВП и превысил 215 $млрд. Шойгу задался вопросом, чем Украина будет возвращать долги.

Ранее Шойгу заявлял, что мир на Украине возможен только после устранения причин конфликта.