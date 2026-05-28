Индонезийский политик рассказал о необычных словах Матвиенко

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи в Москве назвала председателя Совета представителей регионов Индонезии Султана Бактиара Наджамудина своим «младшим братом». Об этом индонезийский политик рассказал в интервью «Ленте.ру».

По словам Наджамудина, это произошло после того, как он сообщил Матвиенко, что стал самым молодым спикером в истории индонезийского парламента.

Индонезийский политик заявил, что высоко оценил такой жест со стороны главы Совфеда и увидел в нем позитивный сигнал для будущего отношений между двумя странами.

Наджамудин также рассказал, что стороны недавно подписали расширенный меморандум о взаимопонимании между Советом представителей регионов Индонезии и Советом Федерации России.

По его словам, Москва и Джакарта рассчитывают укреплять сотрудничество сразу по нескольким направлениям. Речь идет о парламентских контактах, энергетике, торговле, культуре, образовании и политике.

Спикер индонезийского Сената выразил уверенность, что отношения России и Индонезии в ближайшие годы продолжат развиваться и выйдут на новый уровень.