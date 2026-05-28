В Общественной палате заявили о неконтролируемой ситуации с наградами за СВО

Сейчас в России сложилась критическая ситуация с бесконтрольным вручением и ношением имитирующих государственные наград за участие в специальной военной операции (СВО). Об этом заявили члены Общественной палаты России.

По словам общественников, огромное количество орденов и медалей, внешне неотличимых от официальных, выпускаются фондами, некоммерческими организациями и даже частными лицами. Эти «общественные» награды легко приобрести на маркетплейсах, что приводит к появлению так называемых «ряженых» ветеранов.

Открывая заседания, член ОП Екатерина Колотовкина обратила внимание на то, что случаи неправомерного ношения наград стали «неконтролируемыми». Она привела пример, когда встретила мужчин в камуфляже с множеством наград, в том числе похожих на звезды Героев России.

— Оказалось, что они просто возят гуманитарные грузы, а награды получили от общественных организаций. Женщина опубликовала фотографии этих мужчин и получила угрозы, — сказала Колотовкина.

Журналистка Анастасия Кашеварова пояснила, что «все делают собственные медали и бесконтрольно раздают их». Некоторые военные носят такие награды без злого умысла. Однако существуют и «липовые» ветераны СВО, которые используют награды для втирания в доверие, выдавая себя за нуждающихся или собирая средства на «гуманитарку».

— В Луганском университете меня попросили привести «хоть какого-нибудь героя, но только чтобы был реальный герой». Потому что они привели человека к ребятам, а им потом по шапке настучали, потому что оказался совсем не герой, — передает слова Кашеваровой газета «Коммерсантъ».

Другая актуальная проблема — так называемые черные вдовы. Так, Красноярский суд приговорил к условному сроку 34-летнюю разведенную жительницу поселка Стрелка, которая выдавала себя за вдову участника СВО.