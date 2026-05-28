Каллас поставила России условие для переговоров по Украине

Европейский союз (ЕС) в случае начала переговоров по Украине будет требовать от России ограничения ее вооруженных сил. Об этом заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает ТАСС.

«Мы должны требовать от России таких же уступок, которые Россия требует от Украины. Если военные ограничения будут распространяться на Украину, они же должны распространяться на Россию», — сказала она.

Она отметила, что Евросоюз будет требовать «вывода российских войск из Молдавии и Грузии», подразумевая под Грузией, скорее всего, территории Южной Осетии и Абхазии.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ЕС лишь имитирует желание провести переговоры с Россией об урегулировании украинского конфликта, а на деле подталкивает Киев к продолжению боевых действий.