Лантратова: ООН и ОБСЕ не ответили на обращения в связи с терактом ВСУ в ЛНР

Международные организации, включая ООН и ОБСЕ, не ответили на обращения в связи с ударом ВСУ по Старобельску в ЛНР. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Она отметила в беседе с РИА Новости, что эти обращения были разосланы сразу после того, как произошла эта трагедия.

«Пока ответа никакого мы не получили», — сказала омбудсмен.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что западные НКО не отреагировали на трагедию в Старобельске.