Москва сохраняет готовность к переговорам с Европейским союзом (ЕС), несмотря на глубочайший кризис в отношениях. Об этом заявили «Известиям» в посольстве России в Париже.

Российская сторона неоднократно подтверждала свою открытость и не закрывала двери ни перед кем, включая Брюссель. Дипломаты подчеркнули, что позиция Москвы остаётся неизменной.

В дипмиссии напомнили о недавнем заявлении президента Владимира Путина. Ранее российский лидер отметил, что для содержательного диалога европейцам необходимо выбрать лидера, которому они действительно доверяют и который не позволяет себе оскорбительных выпадов в адрес РФ.

Это, по мнению Москвы, является ключевым условием для возобновления контактов.