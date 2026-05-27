Россия безусловно добьется целей спецоперации, заявил в своем Telegram-канале председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Парламентарий напомнил, что на днях Владимир Зеленский заявил о готовности продолжать конфликт с Россией еще 2-3 года.

Вместе с тем, пояснил Слуцкий, украинский лидер сегодня направил в Белый дом воззвание с просьбой немедленно поставить ВСУ ракеты к комплексам ПВО, необходимые для отражения «российской угрозы».

По его словам, письмо было направлено после того, как США проигнорировали заявление Украины в ООН, не посчитали необходимым поддержать его.

Глава комитета заметил, что из Белого дома идут сигналы, скорее, не о поддержке, а о дистанцировании от нее. В частности, госсекретарь Марко Рубио не осудил Россию за удары возмездия в ответ на теракт в Старобельске.

Слуцкий констатировал, что Россия продолжит добиваться целей СВО. Он добавил, что если урегулировать кризис не удастся дипломатическим путем, то Москва победит силой русского оружия, «в чем ни у кого не должно быть сомнений».