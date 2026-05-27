Заявление украинского постпреда в ООН Андрея Мельника представляет собой пафосное воззвание, заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. Об этом пишет РИА Новости.

Во вторник, 26 мая, Мельник в ходе заседания ООН озвучил текст заявления украинской стороны, подготовленного в связи с ударами ВС РФ по военным объектам Киева.

В ходе выступления постпред призвал к полному, немедленному и безусловному прекращению огня, подчеркнул срочную необходимость этого шага для принятия конкретных гуманитарных мер.

Дипломат подчеркнул, что подписи под документом поставили Канада, Британия, Австралия, Новая Зеландия, а также ряд стран Евросоюза.

«Заявление адепта украинской фашистской секты в ООН — не более чем циничное и пафосное воззвание, больше напоминающее блеклое эхо в длинных коридорах ООН», — отметил Кастюкевич.

По его словам, не вызывает удивление то обстоятельство, что документ поддержали те государства, кто изначально спонсировал русофобские настроения и подогревал интерес к убийствам мирных граждан.

Вместе с тем, заметил сенатор, отказ США поставить подпись под антироссийским документом говорит о многом, в частности, свидетельствует о расколе между союзниками, показывает, что Киев утратил свои привилегии, его требования перестали быть приоритетными.

Ранее сообщалось, что Вашингтон снова не присоединился к заявлению Киева по ситуации на Украине.