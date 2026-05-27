$70.982.72

Песков раскритиковал планы Армении по вступлению в Евросоюз

Андрей Дуванов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал планы Армении по вступлению в Евросоюз — он считает, что армянские товары «задушат» на европейских рынках. Об этом сообщают «Вести».

Песков раскритиковал планы Армении по вступлению в Евросоюз
© РИА Новости

По мнению Пескова, производителей товаров из Армении не ждут на европейских рынках. Он также заявил, что высокие темпы развития Армении стали возможными благодаря членству страны в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

«Сельскохозяйственные товары Армении ожидаемы ли на европейских рынках? Ответ однозначный — они не ожидаемы. Воды минеральные и так далее армянские ждут? Нет. Там Evian задушит их сразу. Ждут ли бельгийские огранщики бриллиантов драгоценные камни из Армении? Не ждут. Они обладают гигантскими лоббистскими способностями с тем, чтобы задушить производителя из Армении. Они это и будут делать. Это рынок, он беспощаден», — заявил Песков.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что судьбу членства республики в ЕАЭС решит народ страны.