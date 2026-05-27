Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал планы Армении по вступлению в Евросоюз — он считает, что армянские товары «задушат» на европейских рынках. Об этом сообщают «Вести».

По мнению Пескова, производителей товаров из Армении не ждут на европейских рынках. Он также заявил, что высокие темпы развития Армении стали возможными благодаря членству страны в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

«Сельскохозяйственные товары Армении ожидаемы ли на европейских рынках? Ответ однозначный — они не ожидаемы. Воды минеральные и так далее армянские ждут? Нет. Там Evian задушит их сразу. Ждут ли бельгийские огранщики бриллиантов драгоценные камни из Армении? Не ждут. Они обладают гигантскими лоббистскими способностями с тем, чтобы задушить производителя из Армении. Они это и будут делать. Это рынок, он беспощаден», — заявил Песков.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что судьбу членства республики в ЕАЭС решит народ страны.