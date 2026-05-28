Шойгу: последствия войны на Ближнем Востоке могут затронуть весь мир

Последствия обострения на Ближнем Востоке прямо или косвенно могут затронуть весь мир. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Мероприятие проходит в рамках I Международного форума по безопасности под эгидой Совбеза РФ.

"Хочется задаться вопросом: учитывался ли узкой группой государств, принявших решение развязать войну на Ближнем Востоке, риск того, что последствия прямо или косвенно затронут весь мир, который столкнется с резко возросшими вызовами безопасности?" - заметил Шойгу.