Европейский союз (ЕС) лишь имитирует желание провести переговоры с Россией об урегулировании украинского конфликта, а на деле подталкивает Киев к продолжению боевых действий.

© Lenta.ru

Слова представителя Кремля Дмитрия Пескова передает РИА Новости.

«Эти обсуждения о переговорах — это такая квазисхоластика. А действия направлены только на то, чтобы дальше давить, чтобы те [украинцы] воевали и ни с кем не договаривались. Вот реальность», — указал он.

Ранее журнал Politico со ссылкой на источники сообщил, что в Евросоюзе обсуждаются новые кандидаты на роль переговорщика с Россией. Среди новых имен: председатель Европейского Совета Антониу Кошта, экс-президент Финляндии Саули Ниинисте и бывший председатель Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер.

Песков высказался о переговорах Путина с европейскими лидерами

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Европа должна выбрать переговорщика, который не говорил «гадостей» про Россию. Он отметил, что подходящим кандидатом для такой роли мог бы быть бывший канцлер Германии Герхард Шредер.