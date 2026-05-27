МИД обвинил Пентагон в использовании Starlink для давления на третьи страны

Заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов выступил на Международном форуме по безопасности с резкой критикой в адрес компании SpaceX и её спутниковой сети Starlink.

По его словам, данная система, контролируемая Илоном Маском, используется Пентагоном для вмешательства во внутренние дела суверенных государств. В частности, технология применяется для организации протестных движений в обход национальных регуляторов связи. Подробности приводит ТАСС.

Алимов привёл конкретные примеры такого вмешательства. По его данным, подобные случаи зафиксированы в Иране в 2022 году, а также в Венесуэле в 2024 году. Замминистра подчеркнул, что SpaceX является официальным подрядчиком Министерства обороны США и не скрывает этого факта. Это, по его мнению, превращает коммерческую спутниковую сеть в инструмент геополитического влияния.

Российский дипломат обратил внимание на экспансию Starlink на мировом рынке. Компания продвигает свои услуги под предлогом удобства спутниковой связи, однако фактически получает возможность оказывать воздействие на население других стран. Алимов назвал это тревожной тенденцией, требующей международного реагирования.

В связи с этим Россия совместно с партнёрами добивается прозрачного регулирования применения подобных систем. Важным требованием является соблюдение операторами национального законодательства стран, где они осуществляют свою деятельность. В декабре прошлого года Москва провела неформальную встречу Совета Безопасности ООН, где обсуждались совместные меры реагирования на эту угрозу.

Алимов добавил, что весь комплекс вопросов, связанных с использованием низкоорбитальных спутниковых систем, будет предметно обсуждаться в региональных и двусторонних форматах. Россия намерена продолжать привлекать внимание международного сообщества к рискам, связанным с бесконтрольным применением таких технологий для дестабилизации обстановки в третьих странах.