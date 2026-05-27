Парламент Крыма установил границу с Херсонской областью

Андрей Дуванов

Парламент Крыма утвердил соглашение, которое устанавливает административную границу с Херсонской областью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главы крымского парламента Владимира Константинова.

Как рассказал Константинов, такое решение было принято во время заседания сессии госсовета. Соглашение подписали глава республики Сергей Аксенов и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

В пояснительной записке к инициативе указывается, что соглашение не изменяет фактические границы между субъектами, а разногласия по их прохождению отсутствуют. Такое решение было принято для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о границах между субъектами в виде координатного описания.

«Своим решением депутаты утвердили заключение соглашения об установлении границы между двумя субъектами Российской Федерации - Республикой Крым и Херсонской областью», — заявил Константинов.

Ранее британский политик заявил, что Россия «имеет право на Крым».