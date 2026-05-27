Европа не сможет затянуть украинский конфликт на долгие годы, у нее не хватит ресурсов, заявил сенатор Владимир Джабаров. Об этом пишет News.ru.

Накануне экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель предположила в беседе с журналистами WDR, что украинский конфликт завершится в течении 10 лет. Она выразила надежду, что после завершения кризиса Украина станет «независимой, свободной, суверенной страной».

Владимир Зеленский, в свою очередь, поручил правительству подготовиться еще к трем годам ведения активных боевых действий.

Джабаров подчеркнул, что расценивает заявление Меркель «как совершенно безответственное».

«Во-первых, у Киева не хватает людских ресурсов. Во-вторых, если России придется воевать со всей Европой, тогда с нашей стороны будет принято решение об использовании других методов ведения борьбы с Украиной», — разъяснил сенатор.

Политик напомнил, что Меркель ввела Москву в заблуждение Минскими соглашениями, фактически затянула конфликт.

По его мнению, кризис на Украине будет урегулирован в 2026 году.

Ранее военные аналитики сообщили, что Запад сокращает поддержку Киева, значительно уменьшил объемы военной помощи. В связи с этим, пояснили эксперты, спецоперация завершится полным разгромом ВСУ к концу 2027 года.