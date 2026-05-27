Дмитриев дал совет Украине после обращения Зеленского к Трампу

Украина следует сосредоточиться на мирном урегулировании конфликта, а не на его эскалации. Об этом в соцсети Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что украинский президент Владимир Зеленский направил срочное письмо американскому коллеге Дональду Трампу в связи с критической нехваткой средств для систем противовоздушной обороны (ПВО).

«Если Украина испытывает острую нехватку ракет ПВО, возможно, ей лучше сосредоточиться на мире, а не на провокациях и эскалации конфликта», — посоветовал Дмитриев, подчеркнув, что мир является лучшей стратегией.

Ранее сообщалось, что Зеленский в своем письме Трампу попросил его нарастить поставки комплексов ПВО и ракет PAC-3 к системам Patriot из-за растущего дефицита боеприпасов в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Он отметил, что «когда речь идет о защите от баллистических ракет, мы полагаемся почти исключительно на Соединенные Штаты».