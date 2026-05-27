Захарова обвинила Запад в подготовке к конфликту с Россией

Лидеры западных стран не скрывают, что целями повсеместно проводимых учений являются Россия и Белоруссия, рассказала репортерам на полях Международного форума по безопасности официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что военные Североатлантического альянса в настоящий момент проводят «семь учений против стран ОДКБ».

По его словам, маневры альянса носят откровенно антироссийский характер и направлены против союзников России. Он добавил, что блок даже и не пытается скрыть истинные цели.

«Ведь никто не скрывает со стороны западников, что целями своих учений они обозначают либо Россию, либо Белоруссию, либо наше общее пространство. Они это не скрывают», — подчеркнула Захарова.

Ранее сообщалось, что во Франции 30 апреля завершились самые масштабные маневры за последние 80 лет. В них приняли участие военнослужащие из 20 стран, были задействованы танки, военные корабли, самолеты, дроны.

Захарова обвинила Запад в борьбе с Россией через отмену прошлого

В Эстонии, через неделю после завершения учений во Франции, стартовали маневры «Весенний шторм», в них приняли участие свыше 12 тысяч военнослужащих из Эстонии и 15 стран-союзников, включая Украину.