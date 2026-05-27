Губернатор заявил о масштабных разрушениях в Севастополе после ночной атаки БПЛА

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о последствиях ночной комбинированной атаки ВСУ. По его данным, в разных районах города повреждения получили 16 многоквартирных и 14 частных домов. Всего в муниципальные комиссии поступило 120 обращений: 75 касаются квартир и домов, остальные 45 - автомобилей.

Наиболее серьёзно пострадал восьмиэтажный многоквартирный дом, расположенный на улице Ластовой, 7. Там ударной волной выбило окна, повредило оконные рамы и балконы, а также пострадал фасад здания. Жители этого дома оказались в эпицентре разрушений.

Муниципальные комиссии с утра приступили к подомовому обходу. Специалисты работают с людьми, чьи дома, квартиры или машины были повреждены в результате атаки. Они фиксируют все разрушения и составляют акты для последующего оформления компенсаций.

В ходе ночной атаки украинские силы применили, по предварительным данным, ракеты Storm Shadow и большое количество беспилотных летательных аппаратов. Силами противовоздушной обороны было сбито более 20 дронов. Однако одна из ракет попала в здание Южного управления Центрального банка.

Общее число повреждённых жилых строений в Севастополе после ночного удара ВСУ достигло 30. Работы по ликвидации последствий и оценке ущерба продолжаются. Губернатор держит ситуацию на личном контроле.