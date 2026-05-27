Токаев примет Путина в закрытой резиденции для встреч "без галстуков"

Президент России Владимир Путин начинает сегодня государственный визит в Казахстан. Уже в среду он проведет неформальную встречу тет-а-тет с со своим коллегой Касымом-Жомартом-Токаевым. Это будет неофициальный дружеский обед. А состоится он в резиденции казахстанского президента Кедровый дом. "Российская газета" изучила, что известно об этом комплексе.

© Российская Газета

Открытой информации о Кедровом доме совсем немного. Изредка она упоминается в СМИ как "секретная" резиденция. Это как раз подчеркивает доверительность и особый характер отношений между Путиным и Токаевым.

Обычно казахстанский президент принимает гостей во дворце Акорда в центре Астаны. Переводится ее название на русский язык как "Белая ставка", что полностью соответствует внешнему виду здания. В цветовом решении фасадов и интерьеров резиденции преобладают белый цвет и светлые тона. "Белый" в семантике тюркской культуры в первую очередь означает священный (сакральный). Это понятие олицетворяет радость и благополучие, искренность и благородство, честь и добро, отмечается на сайте президента Казахстана.

Кедровый дом, в отличие от Акорды, практически неизвестен. Резиденция расположена под Астаной, в пригородной зеленой зоне. Используется она для неформальных встреч "без галстуков", неофициальных обедов и переговоров в формате тет-а-тет. Это закрытая охраняемая территория с повышенным режимом безопасности.

Когда была построена резиденция, где именно она расположена и что есть на ее территории, не раскрывается - все это конфиденциальная информация.

Лишь в 2022 году в СМИ проскальзывала информации о строительстве возможно именно этого комплекса. Тогда сообщалось, что работы ведутся на территории в 16 гектаров в зеленой зоне под Астаной. В ответ на запрос СМИ власти подтвердили, что строительство ведется для государственных нужд, но подробностей не раскрыли.