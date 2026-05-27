В России жестко высказались о штрафах за русский язык на Украине

Штрафы на Украине для депутатов за использование в речи русского языка на официальных мероприятиях — это близкое к сумасшествию состояние, полагает первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская сообщила, что депутата Первомайского городского совета Николаевской области оштрафовали в стране на 8500 гривен (примерно 13 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру») за использование русского языка на заседании сессии горсовета. Отмечалось, что это повторное нарушение, годом ранее она уже привлекалась за то же правонарушение.

«Как клинику можно обсуждать? Такой большой дом сумасшедших, а мы с вами активно используем это как информационный повод. Обсуждать бессмысленно, но это уже близкое к сумасшествию состояние, это уже область других специалистов», — высказался российский депутат.

До этого стало известно, что Киев решил создать координационный совет по языковой политике, работу которого направят на обслуживание интересов украинского языка и борьбу с русским.