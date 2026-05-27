«Прагматичная поездка»: чего ждать от визита Путина в Казахстан

Визит президента России Владимира Путина в Астану носит «сугубо прагматичный характер», рассказал «Ведомостям» эксперт РАН по Центральной Азии Станислав Притчин. По его мнению, переговоры важны для укрепления интеграции в ЕАЭС и расширения экономических проектов.

На этой неделе (27-29 мая) президент России посетит Астану с государственным визитом. Путин также примет участие в мероприятиях по линии Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Помощник российского лидера Юрий ‌Ушаков сообщил, что Москва ‌и Астана обсудят транзит нефти из России в ‌Китай ‌через Казахстан. В преддверии визита в Астану Путин назвал президента Касым-Жомарта Токаева «действительно близким другом».

Россия и Казахстан развивают экономическое партнерство, ключевым направлением которого может стать строительство АЭС. Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин отметил, что республика занимает важнейшее положение на континенте: стабильные связи с Астаной помогают Москве выстраивать логистику и партнерство с другими государствами региона.

Грозин добавил, что последние три года Казахстан ведет гибкую дипломатическую игру, балансируя между глобальными центрами силы. Москвы вынуждена учитывать этот фактор, а также специфические настроения части казахстанской элиты.

Недавнее решение суда Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) о взыскании с «Газпрома» 1,4 миллиарда долларов в пользу украинского «Нафтогаза» могло создать негативный фон для встречи. Однако Астана быстро дистанцировалась от этого шага. Министр юстиции Казахстана Ерлан Сарсембаев уже заявил, что власти не будут исполнять судебное решение, так как «Газпром» не является участником МФЦА.

Притчин подчеркнул, что признание вердикта ударило бы по самому Казахстану, где российский холдинг выступает важным инвестором в газификацию северных регионов. Этот инцидент может подтолкнуть руководство республики к пересмотру свободы действий международных институтов на территории МФЦА.

Несмотря на периодические таможенные споры, вызванные разницей коммерческих интересов, между Россией и Казахстаном существует прочная юридическая база. Казахстан фактически стал вторым по значимости партнером России на постсоветском пространстве после Белоруссии, и текущие противоречия не ведут к прямой конфронтации.

Кроме того, диалог Москвы и Астаны приобретает особую актуальность на фоне внутренней конституционной реформы в Казахстане. Полноценная перестройка политической системы летом 2026 года создает риски временной нестабильности, и поддержка России поможет республике эффективнее реагировать на возможные вызовы.