В России отреагировали на удар ракет Storm Shadow по Севастополю

Удар по Севастополю британскими ракетами Storm Shadow был демонстративным, поскольку этот город исторически является местом боевой славы России, рассказал депутат Госдумы Андрей Колесник. Мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетами Storm Shadow и десятками беспилотных летательных аппаратов по Севастополю есть масштабные разрушения. По словам губернатора города Михаила Развожаева, при атаке никто не пострадал.

«Украина с помощью английских операторов нанесла удар по славе Черноморского флота России, который известен со времен Федора Ушакова и князя Григория Потемкина. Для нас это абсолютно исторический российский регион, овеянный боевой славой. Поэтому они пытаются при помощи англичан уничтожить нашу историю. Хотя англичане нам всегда гадили, это удивления не вызывает», — сказал Колесник.

По словам депутата, Великобритания тем самым демонстрируют поддержку Украине в ее террористических стремлениях, потому что военные объекты атакованы не были. В ответ на это Россия уже начинает отвечать ударами по местам принятия решений на Украине, при этом последствия этого могут почувствовать в том числе и англичане.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев показал кадры последствий удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетами Storm Shadow по городу. Видео опубликовано в его Telegram-канале.