В России ответили на угрозы Зеленского нанести удар по Белоруссии

Угрозы президента Украины Владимира Зеленского нанести удар по Белоруссии лишь закручивают эскалацию и могут обернуться против Киева, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

© Lenta.ru

Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Слаб он в коленках, чтобы наносить удары по Белоруссии. Тем более сейчас в Белоруссии находится вооружение, которого Запад боится до посинения, не исключая "Орешник"

По его словам, белорусские спецслужбы узнают о возможных угрозах заранее, и Зеленский рискует нарваться на превентивный удар. При этом депутат подчеркнул, что Россия, чувствуя себя в полной силе, также готова отработать по объектам на Украине, которые могут представлять угрозу для Белоруссии.

Заявления Зеленского о Белоруссии удивили Запад

«Своими непродуманными, глупыми высказываниями он заставляет нас насторожиться довольно серьезно. А чего ждать от нелегитимного президента, который за свои слова никогда не отвечал? Его первая угроза — в сторону самой Украины, которая в конечном итоге и пострадает», — заключил парламентарий.

Ранее сообщалось, что Зеленский снова заявил о готовящемся наступлении со стороны Российской армии — на этот раз с территории Белоруссии. Он пригрозил соседней стране превентивным ударом, если Вооруженные силы Украины «почувствуют угрозу» северным границам, и пообещал усилить это направление войсками.