Рябков: Запад искажает смысл предупреждения об эвакуации дипперсонала в Киеве
Россия видит, что Запад переворачивает с ног на голову предупреждения о необходимости эвакуировать персон из своих диппредставительств в Киеве.
Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"И мы видим, что даже после предупреждения, направленного позавчера в адрес западных стран о необходимости проявить ответственность и эвакуировать персонал своих представительств из Киева, и это тоже они переворачивают с ног на голову и пытаются представить, как новое отражение якобы агрессивного курса Москвы. Это обнажает извращенное нутро деятелей, которым мы противостоим", - сказал он.