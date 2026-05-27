Шойгу прокомментировал действия США в Венесуэле и захват Мадуро

Российская сторона решительно осуждает действия США в Венесуэле и захват президента этой страны Николаса Мадуро, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

"Наша принципиальная позиция по ситуации вокруг Венесуэлы хорошо известна. Мы решительно осуждаем действия Вашингтона, осуществившего грубое вооруженное вторжение 3 января, в ходе которого были захвачены законный глава государства Николас Мадуро и его супруга, погибли десятки венесуэльских и кубинских граждан", - сказал Шойгу на встрече с генсеком совета национальной обороны Венесуэлы Хосе Аделино Орнеласом Феррейрой.

Он назвал действия США актом агрессии, в ходе которого были нарушены все основополагающие нормы права. Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что Россию и Венесуэлу связывает долгая история стратегического партнерства и продуктивного взаимодействия.