Замглавы МИД России высказался об отказе США в выдаче визы

США нарушают свои обязательства как страна, принимающая штаб-квартиру ООН.

Таким образом о ситуации с отказом Вашингтона выдать ему визу высказался заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Это, конечно же, нарушение обязательств Соединенных Штатов, как страны, принимающей штаб-квартиру ООН. Каких-то объяснений нам не представляют. Мы работаем с ними на двусторонней основе. Этот диалог ведется постоянно по визовым вопросам. К сожалению для меня, моя фамилия оказалась в списке тех, так сказать, вокруг кого этот диалог выстраивается», — сказал он.

По словам замминистра, МИД РФ продолжает работать с Госдепартаментом США. Он отметил, что это непростая, комплексная ситуация, но Россия обязана получать доступ к штаб-квартирам тех организаций, членами которых является.

Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что Москва сталкивается с визовыми проблемами не только в США, но и в Вене и Женеве.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что отказ США в визе Алимову является нарушением обязательств Вашингтона. Кроме того, он назвал это неуважением к председательству Китая в Совбезе ООН.