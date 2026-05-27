Прогноз экс-разведчика США Скотта Риттера, который спрогнозировал гибель украинской нации текущим летом, весьма реалистичен, считает политолог Дмитрий Журавлев. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее Риттер предрек гибель Украины как нации летом 2025 года. По его словам, страна столкнулась с критической ситуацией сразу в нескольких сферах: демографической, экономической и военной. При этом, добавил американец, Киев не отказывается от ударов по России, чем вынуждает Москву предпринимать более жесткие ответные меры.

«Если рассматривать саму Украину, господин Риттер абсолютно прав, но вот сможет ли его собственная родина здесь переломить эту тенденцию или нет? Я согласен с американцем. Скорее всего, нет. То есть Украина точно проиграет, но вот будет ли это летом, осенью или зимой, я не берусь сказать. Украина — все-таки отчасти тоже Россия, и они достаточно упертые ребята, чтобы стоять до бессмысленного конца», — поделился Журавлев.

По мнению политолога, Украина в течение года действительно проиграет на поле боя, также рухнет ее экономика. Демография же не исчезнет — просто украинцы заселят Европу, добавил он.

«То есть все три фактора, которые Риттер называет, сработают, вопрос только по времени. То есть все грохнется в течение месяца или затянется на более долгий срок», — заключил эксперт.

До этого экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский теряет поддержку партнеров и слабеет.