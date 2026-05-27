Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам.

В поздравлении, опубликованном на сайте Госдумы, он отметил важность традиций милосердия, сострадания и заботы о ближних.

И подчеркнул, что в основе одного из главных праздников ислама как раз и лежат многовековые традиции милосердия и сострадания, заботы о ближних.

По его словам, российская мусульманская община бережно хранит духовно- нравственные и семейные ценности, а также вносит вклад в укрепление межнационального и межконфессионального диалога в обществе.

Он пожелал мусульманам России "здоровья и всего самого доброго".