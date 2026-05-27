Матвиенко: Санкт-Петербург сыграл особую роль в судьбе России

Становление Санкт-Петербурга неразрывно связано с обретением Россией статуса великой державы, город сыграл особую роль в судьбе Отечества. Об этом председатель СФ Валентина Матвиенко написала в поздравлении с Днем основания Санкт-Петербурга на имя его губернатора Александра Беглова и спикера заксобрания Александра Бельского.

"Становление Санкт-Петербурга неразрывно связано с обретением нашей страной статуса великой державы. Он сыграл особую роль в судьбе Отечества, став воплощением мечты своего основателя императора Петра Первого о силе и могуществе Российского государства. Здесь накоплено колоссальное по своей ценности культурное наследие, сформированы богатейшие ратные и трудовые традиции, а героический подвиг непокоренного блокадного Ленинграда навсегда вписан в мировую историю", - сообщила Матвиенко, ее слова приводит пресс-служба СФ.

Современный Санкт-Петербург находится в числе регионов - лидеров по ряду социально-экономических показателей, в нем создаются условия для динамичного развития промышленности, реализации крупных инфраструктурных проектов, отметила она.