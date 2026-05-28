Что изменится в жизни россиян с 1 июня

С начала лета стартует прием заявок на новую семейную выплату, которая полагается семьям с небольшим доходом. По итогам года они смогут вернуть часть уплаченного подоходного налога.

А тем, кто часто летает, станет удобнее проходить предполетные проверки в ускоренном режиме с помощью государственной Единой биометрической системы (ЕБС) с 1 июня. Пока что такая возможность предусматривается в аэропортах Пулково и Шереметьево.

Стартует прием заявок на получение новой семейной выплаты

С 1 июня 2026 года Соцфонд России начнет прием заявок на получение новой ежегодной семейной выплаты для работающих родителей с двумя и более детьми, чей доход ниже 1,5-кратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе.

Выплата будет направляться единовременно по итогам года. Так, заявление на выплату за 2025 год можно будет подать в период с 1 июня по 1 октября 2026 года. Подать документы можно через портал "Госуслуг", в МФЦ или в клиентских офисах Социального фонда. Большую часть сведений специалисты фонда запросят самостоятельно, в некоторых случаях справки (например, из учебного заведения) заявителю необходимо будет предоставить лично. Рассматривать обращение будут в течение 10 дней.

Право на семейную выплату имеют оба работающих родителя (а также усыновители, опекуны, попечители), воспитывающие двух и более детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет, если ребенок обучается очно. Среднедушевой доход семьи при этом не должен превышать 1,5 величины прожиточного минимума в регионе проживания в году, предшествующему году обращения за выплатой.

Сумма к возврату будет рассчитываться от суммы выплаченного налога на доходы физических лиц. Начисленный налог пересчитают по ставке 6%, а разницу вернут.

Доходы семей будут учитываться по тому же принципу, что и при назначении единого пособия. При расчете среднедушевого дохода будут учитываться заработная плата, пенсия, стипендия, доходы от самозанятости, алименты, выплаты по договорам, проценты по вкладам (за исключением процентов по номинальным счетам, открытым на детей в возрасте до 18 лет, находящихся под опекой), единое пособие. Также будет оценка имущественной обеспеченности. Она проводится по тем же критериям, что и для единого пособия.

В Минтруде при этом уточнили, что выплата, как и другие меры социальной поддержки, будет защищена от списания за долги.

Меняется порядок ввоза товаров из стран ЕАЭС автомобильным транспортом

С 1 июня импортеры должны будут заранее сообщать о планируемом ввозе товаров из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) через информационную систему подтверждения ожидания товаров (СПОТ).

Система запускается без переходного периода, обратили внимание в Федеральной налоговой службе.

"Поставщику потребуется заполнить в электронном виде документ о предстоящей поставке и внести обеспечительный платеж в сумме, равной величине косвенных налогов, подлежащих уплате", - пояснили в Минфине.

В ведомстве также подчеркнули, что на первом этапе CПOT будет распространяться только на товары, ввозимые автомобильным транспортом, поскольку основной объем импорта в РФ из стран ЕАЭС поступает именно таким путем. В дальнейшем новые правила поставок могут заработать на других видах транспорта.

Регистрировать в СПОТ не нужно валюту, ценные бумаги, нефть, электроэнергию и товары для личных или семейных нужд.

Ожидается, что благодаря новым правилам импорт из стран ЕАЭС в Россию станет прозрачным, снизится оборот нелегальной продукции и вырастет собираемость налогов.

Начинается эксперимент по посадке в самолет с помощью биометрии

Россияне смогут проходить предполетные проверки в ускоренном режиме с помощью государственной Единой биометрической системы (ЕБС) с 1 июня. Проект пройдет в аэропортах Пулково и Шереметьево.

Проект коснется авиарейсов "Аэрофлота" между Москвой и Санкт-Петербургом. К эксперименту смогут присоединиться другие аэропорты и авиаперевозчики при технической готовности инфраструктуры.

Биометрией вместо паспорта можно будет воспользоваться при регистрации на рейс и выходе на посадку, что позволит ускорить прохождение предполетных формальностей. При проходе в зону транспортной безопасности требование к предъявлению паспорта на время проведения эксперимента сохраняется.

Запуск сервиса состоится до конца первого полугодия 2026 года. Чтобы им воспользоваться, нужно заранее зарегистрировать подтвержденную биометрию в Единой биометрической системе. Зарегистрировать ее можно в уполномоченном банке. Точки регистрации также будут доступны в аэропортах. После этого потребуется предоставить согласие на обработку персональных данных.

"Сервис находится в высокой степени готовности. Сейчас завершается подготовка инфраструктуры аэропортов к приему первых пассажиров. При этом каждый сможет самостоятельно решить, как именно пройти на борт - по паспорту или с использованием современных технологий. Применение биометрии исключительно добровольно", - рассказал заместитель председателя правительства - руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко.

Так, эксперимент продлится до 1 апреля 2027 года и позволит протестировать передовые технологии идентификации в сфере гражданской авиации. По его итогам будут подготовлены предложения по развитию и масштабированию применения таких технологий.

В пресс-службе S7 рассказали, что цель и эффект проекта не просто в ускорении процедур, а в повышении уровня технологичности процессов. Считывание лица камерой по времени занимает столько же, сколько сканирование QR-кода посадочного талона (бумажного или электронного). Внедрение технологии позволит оптимизировать расходы обслуживающих компаний и повысить удобство для пассажиров, так как больше не придется ничего сканировать.

Меняется размер госпошлины за выделение ресурса нумерации

С 1 июня будут увеличены государственные пошлины за выделение ресурсов нумерации. Это коснется работы операторов, но не повлияет на стоимость услуг связи в стране.

Так, ставки пошлин дифференцированы в зависимости от типа ресурса. Наиболее массовая операция - выделение одного телефонного номера из плана нумерации седьмой зоны для сетей связи общего пользования - обойдется операторам в 100 рублей за номер.

Самые "дорогие" изменения коснулись стоимости за один код идентификации сетей подвижной радиотелефонной связи и подвижной радиосвязи из ресурса нумерации кодов идентификации сетей связи, их элементов и оконечного оборудования - 6 500 000 рублей.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, что новая пошлина может незначительно сказаться лишь на стоимости сим-карты при оформлении нового контракта. Сейчас она составляет 100 рублей. Однако эксперты отмечают, что конкуренция на российском рынке мобильной связи столь высока, что на любое повышение стоимости услуг связи операторы идут очень неохотно, боясь потерять долю рынка.

Конкуренция обострилась благодаря агрессивной маркетинговой политике виртуальных операторов связи (MVNO). Причем сегодня почти половину сегмента MVNO контролируют финансовые экосистемы, а рост таких сервисов значительно опережает классический телеком-рынок.