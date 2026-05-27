Небензя заявил, что глобальная катастрофа ближе чем когда-либо

Угроза глобальной катастрофы сейчас стоит как никогда остро. С таким заявлением выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации.

Дипломат напомнил, что послевоенный миропорядок не раз проходил проверку на прочность: когда-то казалось, что главная опасность заключалась в противостоянии непримиримых идеологий в годы Холодной войны. Однако, отметил он, годы шли, биполярная система ушла в прошлое, и сегодня человечество подошло к грани глобальной катастрофы ближе, чем когда-либо прежде. Мы наблюдаем, как не только повсеместно нарушается Устав ООН, но и ставится под сомнение сама его ценность и обязательность соблюдения.

Вместо этого, подчеркнул Небензя, группой стран, в основном западных, предлагается некий «порядок, основанный на правилах», который они сами же и изобретают, выдавая эти так называемые «правила» за универсальные. На сегодняшний день, констатировал постпред РФ, пренебрежение к Уставу ООН достигло своего пика.

