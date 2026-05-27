В Китае рассказали о пощечине Европе от России во время визита Путина в Пекин

Российские ядерные учения во время визита президента России Владимира Путина в Пекин стали пощечиной и неприятным сюрпризом для Европы. Об этом пишет китайское издание Baijiahao. Пересказ статьи приводит «АБН24».

«Реакция Европы на происходящее была крайне драматичной — ей словно влепили пощечину», — отметили журналисты.

Они указали на впечатляющий масштаб учений с задействованием десятков тысяч военных и значительного количества техники. По мнению авторов статьи, маневры стали сюрпризом для НАТО, поскольку их никто не ожидал именно в это время.

Китайские журналисты считают, что таким образом Кремль продемонстрировал Западу свою силу, а также указал на прочные отношения с Пекином.

Небывалые по числу задействованных сил и средств учения стартовали во вторник, 19 мая, одновременно в России и Белоруссии, и продлились до 21 мая. Отмечалось, что Вооруженные силы страны впервые продемонстрируют работу всей ядерной триады в условиях «угрозы агрессии», когда Верховного главнокомандующего — президента Владимира Путина — нет в Москве.